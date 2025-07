FONTANELLE – Si fanno i conti con i danni provocati dallo spaventoso incendio che ieri pomeriggio ha devastato un terreno di sterpaglia, estendendosi rapidamente fino a coinvolgere una cooperativa. Il rogo, che ha avuto luogo in via Alessio Di Giovanni, è stato descritto da testimoni come un vero e proprio inferno di fuoco. Una colonna di fumo nero, densa e visibile da chilometri di distanza, ha oscurato il cielo.

Tra le fiamme, sono andate distrutte alcune autovetture parcheggiate nel piazzale di un condominio, e diversi garage sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, supportati dalla polizia della sezione Volanti, per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le cause del rogo non sono ancora chiare, ma non si esclude l’ipotesi dolosa, con la mano di un piromane che potrebbe essere alla base di questo devastante incendio.

