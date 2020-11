Infermiere colpito da un pugno al San Giovanni di Dio. Nursind: situazione intollerabile,

Infermiere aggredito al pronto soccorso del San Giovanni di Dio di Agrigento e il sindacato Nursind insorge. “Siamo arrivati a un punto di non ritorno – dice il segretario territoriale Salvatore Terrana – oltre all’emergenza legata al covid 19 gli operatori sanitari si trovano a dover fronteggiare il rischio di continue minacce e aggressioni che rendono le giornate lavorative un incubo. L’infermiere colpito con un pugno al volto si era mostrato disponibile e non aveva avuto alcun atteggiamento che potesse creare stati di tensione o irritazione. È intollerabile che nel bel mezzo di una pandemia si debba pure rischiare la vita a causa di un sistema sanitario che è in forte difficoltà. Come Nursind ci costituiremo parte civile in tutti i processi in difesa degli infermieri aggrediti, ma chiediamo ai vertici di tutte le aziende sanitarie di intervenire duramente e adottare tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza ai lavoratori in questa fase così difficile e delicata”.