Per ben due volte era stato sorpreso dalla polizia a infastidire passanti e commercianti di via Atenea e dintorni, complice lo stato di ubriachezza, e sotto gli effetti di droga e pillole di Rivotril. Adesso un gambiano di 18 anni per 1 anno non potrà più mettere piede nel centro storico di Agrigento. È stato raggiunto dal Dacur (il divieto di accesso nelle aree urbane) firmato dal questore di Agrigento Rosa Maria Iraci.