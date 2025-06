Ha infastidito diversi passanti per poi fermare un giovane automobilista agrigentino minacciandolo con una bottiglia e prendendolo a pugni e schiaffi. La protagonista del parapiglia è una ragazza, forse straniera, allo stato non identificata, di circa 30 anni. La donna, probabilmente in stato di alterazione dopo aver bevuto diversi alcolici, ha infastidito diverse persone nei pressi della centralissima via Atenea. Poco dopo, invece, ha fermato l’auto con alla guida il ventenne. Prima lo ha minacciato con una bottiglia di vetro, poi lo ha aggredito fisicamente. La ragazza si è poi dileguata prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

