Infastidisce clienti di bar, e si scaglia contro i carabinieri: denunciato

In evidente stato di ubriachezza, ha infastidito i clienti di un bar del centro di Cianciana. Una volta accompagnato a casa, s’è scagliato contro i carabinieri. Un trentunenne, nato a Santo Stefano di Quisquina, residente a Cianciana, disoccupato, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca, per l’ipotesi di resistenza a Pubblico ufficiale.

E’ accaduto l’altra notte. Quando i militari dell’Arma sono giunti nei pressi del bar, il ragazzo è stato subito calmato. I militari dell’Arma delle Stazioni di Cianciana ed Alessandria della Rocca, vedendolo in stato d’ebbrezza, lo hanno riportato a casa. Sembrava essere tutto risolto.

Appena giunti nell’abitazione, invece, il giovane è andato su tutte le furie, e se l’è presa con i carabinieri. E’ stato bloccato e denunciato. In via precauzionale, il trentunenne è stato trasferito, con ambulanza del 118, all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca, per fargli smaltire la sbronza.