Indagini geognostiche sul muro di via San Vito: l’esito tra una settimana

Indagini geognostiche sul muro sottostante il circolo Tennis , di via San Vito, ad Agrigento, che è a rischio cedimenti. Una impresa specializzata, ieri e oggi, 6 e 7 agosto, sta lavorando alle attività di sondaggio sul muro. A indagini concluse, il comune di Agrigento dovrebbe redigere un progetto di consolidamento. La via San Vito di Agrigento, nel tratto tra automobil club ed hotel Belvedere, è chiusa dallo scorso 16 giugno creando non pochi problemi alla viabilità. “Attendiamo l’esito dei saggi- dice il sindaco Franco Miccichè-che dovrebbe arrivare in una settimana e poi valutare la riapertura a mezza corsia ma prima bisogna sapere cosa c’è sotto e dietro il muro e questo ce lo diranno le attività geognostiche. Siamo stati celeri nell’affidare i lavori di sondaggio perchè capiamo i disagi dei cittadini con quel tratto di strada chiuso soprattutto in vista della riapertura delle scuole. In sinergia con il genio civile, ci occuperemo del rifacimento del muro.”