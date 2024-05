La Guardia di finanza, sotto le direttive della Procura della Repubblica, ha acquisito atti al Comune di Agrigento nel contesto di un’inchiesta che parte da lontano, 2017, e riguarderebbe le ordinanze di demolizione di immobili abusivi. Portati via documenti anche di natura urbanistica. Le Fiamme gialle pare siano anche stati nel gabinetto del sindaco per acquisire alcuni atti. Non si hanno al momento altri particolari e non si sa quando terminerà l’attività di indagine.