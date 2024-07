Nonostante fosse agli arresti domiciliari, si è allontanato dalla sua abitazione. Ed è stato trovato in giro lungo via Vittorio Emanuele a Montallegro. Un commerciante trentottenne residente a Siculiana è stato arrestato dai carabinieri per il reato di evasione. L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato portato alla Casa circondariale Pasquale Di Lorenzo di Agrigento. Il commerciante era stato collocato agli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia.