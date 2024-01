Un ventiquattrenne di nazionalità romena è indagato per il duplice femminicidio delle due donne uccise nelle loro abitazioni nel centro storico di Naro. È accusato di duplice omicidio e vilipendio di cadavere. Si tratta di uno dei due sospettati, che da questa mattina, era sotto torchio alla caserma dei carabinieri. Stando a quanto emerge, per l’omicidio di Delia Zarniscu, in via Vinci, la chiamata sarebbe stata fatta dal ventiquattrenne dal telefono della vittima al 118.