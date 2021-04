Incursione in un impianto eolico, ladri fuggiti a mani vuote

Ignoti individui hanno tentato un furto presso l’impianto eolico, collocato su un sentiero montuoso, in territorio di Agrigento, lungo la strada, che porta a Naro e Palma di Montechiaro. Quasi sicuramente ad agire una banda di ladri, verosimilmente, alla ricerca di rame, e materiali in ferro. Anche se non si escludono altre ipotesi investigative.

La struttura appartiene alla società riconducibile ad un imprenditore agrigentino. I malviventi sono entrati in azione durante le ore notturne, riuscendo a intrufolarsi nel “campo” eolico con una certa facilità. Qualcosa però è andato storto, e si sono dileguati velocemente, praticamente a mani vuote.

I responsabili dell’azienda, dopo la scoperta effettuata l’indomani mattina, hanno denunciato l’episodio alla polizia di Stato. Nella zona è stato effettuato un sopralluogo, con l’ausilio della Scientifica, concentrato alla ricerca di tracce o impronte lasciate dai ladri.