Liste d’attesa infinite negli ospedali siciliani. Ad Agrigento per fare una colonscopia, con priorità B, la prima disponibilità è per il 7 settembre (avendo la priorità B, la legge prevede che venga effettuata entro 10 giorni). Mentre la prima disponibilità, per la priorità P (la legge prevede che venga effettuata entro 120 giorni), è al 26 gennaio 2026. A riportare questi dati, facendo il punto sull’incubo liste d’attesa negli ospedali, è il quotidiano Repubblica. Per una tomoscintigrafia miocardica, esame diagnostico sul cuore, occorrerà invece attendere fino al 17 luglio del 2025. Per una risonanza magnetica del cervello e del tronco encefalico, con mezzo di contrasto, il 19 luglio per una priorità B e il 18 novembre di quest’anno per una priorità P.