Un’autovettura non avrebbe rispettato il segnale di Stop e si è scontrata con un’altra macchina. L’incidente stradale, l’ennesimo che si verifica in quel punto, è accaduto questa mattina alla rotatoria di Porta Aurea, a ridosso della Valle dei Templi. A scontrarsi una Ford C Max e una Fiat Panda. L’impatto è stato violento, tant’è che ha fatto esplodere uno degli airbag della Panda. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Locale e il personale medico di un’ambulanza del 118. Una persona è rimasta ferita, per sua fortuna, riportando lievi traumi. I vigili urbani hanno effettuato i rilievi per accertare le cause del sinistro e le responsabilità.

E dopo l’ennesimo incidente in tanti si chiedono quando verranno presi provvedimenti seri per evitare altri simili episodi. Servono delle modifiche alla viabilità. La realtà dei fatti è che l’incrocio è pericoloso, soprattutto per chi non conosce bene la zona. Gli automobilisti, specialmente quelli che non sono del posto, tendono a sbagliare. Spesso, a essere coinvolti, sono turisti o persone non del posto, poco pratici della zona, che non riescono a capire bene le dinamiche di quel tratto di strada. Il risultato? Sinistri, più o meno gravi, si verificano ogni settimana. È un continuo rischio per la sicurezza.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp