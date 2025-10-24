Le risposte ai diretti interessati. Il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, ha ricevuto questa mattina una delegazione di assistenti amministrativi Asp per offrire chiarimenti e rassicurazioni su un argomento caldo in questi giorni ossia l’incremento orario settimanale da 18 a 24 ore. Per il contingente di dipendenti interessato, circa una cinquantina di lavoratori, il direttore ha ribadito l’impegno di portare nel breve il monte orario da 18 a 24 ore equiparando così i contratti degli assistenti amministrativi quelli altre figure.

La conferma è stata accolta con soddisfazione dalla rappresentanza e ribadisce un impegno assunto già da tempo dalla Direzione generale. L’auspicabile passaggio invece da 24 a 36 ore per diverse professionalità, ha ripetuto il manager anche in questa occasione, non è di competenza Asp ma dipende da decisioni sovraordinate, regionali e nazionali, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp