Un dialogo creativo tra giovani lettori e il fumettista di ‘WonderBrutto’

In una giornata all’insegna della letteratura e della creatività, gli studenti delle classi prime dell’Istituto Comprensivo Esseneto hanno avuto l’opportunità unica di incontrare Francesco Muzzopappa, un autore poliedrico noto per il suo lavoro come fumettista e pubblicitario. Durante l’evento, gli alunni hanno esplorato e discusso il suo libro ‘WonderBrutto’, un’opera che ha catturato l’attenzione e l’immaginazione dei giovani lettori. Muzzopappa ha accolto con entusiasmo le domande degli studenti, dimostrando una profonda comprensione e apprezzamento per il loro mondo. L’incontro si è rivelato un successo straordinario, arricchito dalle illustrazioni che adornano il libro e che hanno lasciato un segno indelebile nei cuori dei ragazzi. L’evento ha visto anche la partecipazione attiva del dirigente scolastico, Francesco Catalano, che ha contribuito con domande stimolanti, consolidando il ponte tra educazione e passione letteraria.

#IncontroAutore #FrancescoMuzzopappa #WonderBrutto #ICEsseneto #GiovaniLettori #Fumetti #Creatività #EducazioneLetteraria