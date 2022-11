Incontro-dibattito “Il caso Tandoy: una città allo specchio”

In occasione dell’inaugurazione della stagione teatrale 2022-2023 che, com’è noto, prenderà avvio il prossimo 11 Novembre con “Il Caso Tandoy” per la regia di Michele Guardì, la Fondazione Teatro Pirandello organizza un incontro-dibattito dal titolo “Il caso Tandoy: una città allo specchio”. L’evento vuole offrire lo spunto per una riflessione intorno agli aspetti giuridici, letterari e sociali connessi alla vicenda. Relatori d’eccezione saranno Salvatore Cardinale (Presidente Emerito della Corte di appello di Caltanissetta), Matteo Collura (scrittore, giornalista) e Michele Guardì (autore e regista). Coordinerà l’incontro l’autore tv Giovanni Taglialavoro.

L’incontro-dibattito è organizzato in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, che lo hanno accreditato quale evento formativo per i propri iscritti.