Gli studenti dell’IC. Esseneto SSIG affrontano il tema della pace e della solidarietà umana attraverso il libro ‘Una guerra ingiusta’

Nel contesto del “Progetto lettura”, gli studenti delle classi terze dell’IC.Esseneto SSIG hanno avuto l’opportunità unica di incontrare la rinomata giornalista e scrittrice Stefania Battistini, inviata del TG1. L’evento, moderato dall’insegnante Daniela Spalanca e con la partecipazione del dirigente scolastico Francesco Catalano, è stato un’occasione preziosa per esplorare il mondo della narrazione giornalistica e letteraria.

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di discutere il libro della Battistini, “Una guerra ingiusta”, il quale offre un intenso resoconto della vita sotto le bombe, un anno dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La giornalista ha condiviso con i ragazzi il suo desiderio di raccontare, nato fin dalla giovane età, e la sua passione per il giornalismo, desiderando essere sempre al centro dell’azione e della narrazione delle notizie.

Attraverso i ritratti delle città devastate, delle scuole trasformate in rifugi e delle persone colpite dalla guerra, la Battistini ha trasmesso agli studenti un quadro vivido e toccante della realtà vissuta da chi è stato coinvolto in conflitti armati. Le foto accompagnate nel suo libro, scattate personalmente dall’autrice, hanno aggiunto un elemento tangibile alla narrazione, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente per i giovani lettori. Prima di essere inviata di guerra, Battistini sempre per il Tg1 ha raccontato la pandemia. Celebri i suoi collegamenti in diretta per raccontare il drammatico scenario della Lombardia. Cremona e Bergamo le province più colpite. Per certi versi un’altra guerra, con centinaia di vittime.

L’incontro con gli studenti del Liceo scientifico e sportivo Leonardo, precedente al rendezvous con l’IC.Esseneto SSIG, è stato altrettanto stimolante. Accompagnata dal Libraio Alessandro Accurso Tagano, la Battistini ha trovato il tempo per una visita culturale alla Valla dei Templi e al Teatro Pirandello, arricchendo ulteriormente la sua esperienza in terra agrigentina.

Inoltre, non è mancata l’occasione per gustare le prelibatezze locali presso la pasticceria Concordia della famiglia Saito, il ristorante Granofino di Mario Ciulla, dove i sapori autentici si sono uniti a conversazioni interessanti e arricchenti.

L’incontro con Stefania Battistini ha lasciato un’impronta duratura sugli studenti, ispirandoli non solo ad esplorare il mondo della narrazione e del giornalismo, ma anche a riflettere sulle tematiche cruciali della pace e della solidarietà umana, fondamentali per costruire un futuro migliore per tutti.