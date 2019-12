Incidenti stradali. Strage sulle strade, cinque morti in tre giorni

Cinque morti sulle strade siciliane tra sabato e oggi. E’ di un morto e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto domenica nel trapanese, a Buseto Palizzolo. L’auto su cui viaggiavano due persone, un padre e un figlio, per motivi da accertare, ha perso il controllo. A perdere la vita è stato il padre.

Sabato scorso a perdere la vita un sedicenne nello scontro avvenuto nel Catanese intorno alle 4.30 della notte. Una Fiat Punto, guidata da un 18enne (l’unico maggiorenne del gruppo), e con a bordo quattro giovani, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muretto della strada provinciale 24, che collega Palagonia e Scordia, in contrada “Fico”. L’impatto è stato così violento che il 16enne è stato sbalzato fuori dalla vettura. Per lui non c’è stato nulla da fare.

Un altro incidente mortale si è registrato nel Catanese, a Palagonia. Un 22enne, Samuel Brancato, ha perso la vita schiantandosi con la sua moto contro un palo nella circonvallazione del grosso centro agricolo della Piana di Catania.

Un pensionato di 78 anni ha perso la vita questa mattina in uno scontro tra due automobili in via Nazionale a Modica, in provincia di Ragusa. I due veicoli sono stati sequestrati. E dun ciclista di 58 anni, Sene Guie, 58 anni, originario della Costa D’Avorio, è morto investito da da un camion mentre era in bici. Il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo, a Palermo, e ha svoltato a destra per imboccare via Thaon de Revel, schiacciando il ciclista.