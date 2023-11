Calano le vittime, ma gli incidenti stradali sono in aumento. Emerge dai numeri della Polizia Stradale di Agrigento, che è guidata dal vice questore Andrea Morreale. Dall’1 gennaio e fino al 31 ottobre 2023, gli agenti della Stradale, hanno trattato complessivamente 158 incidenti stradali, 2 con eventi tragici con altrettanti morti, 114 con lesioni con 190 feriti e 42 con soli danni ai veicoli.

Nel 2022 gli incidenti erano stati 163, 6 dei quali mortali con 6 deceduti, 110 con lesioni per complessivi 194 feriti e 47 con soli danni ai mezzi coinvolti. A determinare gli incidenti stradali, primo fra tutti, è l’uso del cellulare alla guida. Le altre cause più ricorrenti sono l’alta velocità e il consumo di alcolici. Una percentuale non da poco è riconducibile alle strade pericolose o tenute male.