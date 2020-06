Incidenti stradali, due persone ferite e trasportate in ospedale

Due persone sono rimaste ferite, in altrettanti incidenti stradali, che si sono verificati in territorio di Agrigento. Il primo scontro nel quartiere di Giardina Gallotti. L’impatto ha coinvolto una Fiat Stilo e una Citroen C3. Il conducente di quest’ultima vettura ha riportato dei traumi e in ambulanza è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. I carabinieri della Stazione di Montaperto hanno effettuato i rilievi.

E’ una persona è finita al presidio ospedaliero di contrada “Consolida”, dopo essere rimasta contusa nello scontro fra due auto modelli Ford. Il fatto è successo in viale Cavaleri Magazzeni. Sul posto intervenuti gli agenti della squadra Infortunistica stradale della polizia Locale, che si sono occupati dei rilievi.