INCIDENTI STRADALI: DUE MORTI SULLE STRADE SICILIANE

Incidente mortale sulla strada statale 121 “Catanese”, che e’ stata provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 252,300, a Villabate. Lo rende noto l’Anas, sottolineando in una nota che il traffico e’ provvisoriamente deviato sulla strada provinciale 76. Sul posto sono presenti il personale Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilita’. Nello scontro frontale tra due auto sono morte due persone. Si tratta di due uomini, i conducenti delle due vetture: un anziano e un uomo di mezza eta’. Nel sinistro sono rimaste coinvolte altre due vetture ma entrambi gli automobilisti sono rimasti illesi. (ITALPRESS).

I due automobilisti sono rimasti intrappolati tra le lamiere contorte della vettura ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per poterli estrarre ma ogni sforzo per salvare loro la vita è stato inutile. Quando sono stati affidati ai sanitari questi hanno solo potuto constatarne il decesso. Nell’impatto coinvolte anche altre due auto ma solo in maniera limitata e per questo non risultano altri feriti nell’incidente. Ad allertare i soccorsi sono stati proprio gli altri automobilisti di passaggio che hanno assistito alla drammatica scena dell’impatto. Sul posto sono giunti sia i sanitari del 118, sia i vigili del fuoco sia la polizia stradale ma anche il personale Anas, l’ente che gestisce il tratto.

Per consentire i soccorsi, i rilievi del caso e la successiva rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto della Palermo-Agrigento interessato dall’incidente è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni. La circolazione è stata deviata sulla strada provinciale 76 con inevitabili ripercussioni sul traffico. Chi arriva da Agrigento deve uscire allo svincolo di Misilmeri mentre chi viaggia da Palermo dovrà prendere lo svincolo per Villabate.