E’ caduto da una rampa di scale in muratura priva di balaustra di protezione. Nell’impatto con il suolo, ha sbattuto la testa. Un sessantatreenne di Ravanusa è rimasto gravemente ferito. Con l’elisoccorso è stato trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta, dove i medici in servizio prestategli le cure necessarie gli hanno diagnosticato un trauma cranico. Adesso si trova ricoverato in gravissime condizioni. La prognosi sulla vita è riservata.

Ad occuparsi delle indagini, in quello che sembra essere un incidente domestico, sono i carabinieri della Stazione di Ravanusa. Teatro del fatto contrada “Piano Di Marco”. Secondo la ricostruzione dell’accaduto il ravanusano proprietario di un magazzino al piano terra di uno stabile, mentre stava affrontando la rampa di scale esterna alla palazzina, all’improvviso avrebbe perso l’equilibrio. Da lì a poco, s’è ritrovato a terra.

Il sessantatreenne è stato trovato privo di sensi e in una pozza di sangue. Immediati sono stati allertati i soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, una volta giunti sul posto e valutate le gravi condizioni, hanno disposto il trasferimento al presidio ospedaliero nisseno.