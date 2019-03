Sulla strada statale 118 “Corleonese Agrigentina” il traffico è rallentato a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 3,000, nel territorio comunale di Misilmeri (Palermo).

Nell’incidente, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante si è scontrato frontalmente con un’auto. Nel sinistro una persona è deceduta.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica e per ripristinare in tempi brevi la circolazione.