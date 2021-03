Incidente sulla Ss 189, camion fuori strada: autista resta ferito

Strada scivolosa per la pioggia, e un autoarticolato, finisce fuori strada. È successo sulla strada statale 189, poco lontano il bivio per Casteltermini. L’autista del mezzo pesante è rimasto incastrato nella cabina di guida. Una volta liberato, con un’ambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della prima partenza del Comando provinciale di Agrigento. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.