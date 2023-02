Incidente sulla neve: ferito sedicenne agrigentino travolto da uno slittino

E’ stato un altro fine settimana di interventi di soccorso per il Soccorso alpino nella località montana di Piano Battaglia, affollata di persone anche per la riapertura degli impianti di risalita. Sedici gli interventi, e l’incidente più grave ha avuto come vittima un sedicenne di Licata che è stato travolto da uno slittino, riportando traumi al torace, alla cervicale e ad una caviglia. Stessa sorte toccata ad una diciassettenne di Ficarazzi, che ha riportato un trauma alla caviglia, e ad una diciannovenne palermitana a cui è stato diagnosticato un trauma al gomito.

Soccorsa anche una ventitreenne palermitana che ha riportato un trauma all’occhio dopo essere stata colpita da una palla di neve. A parte due persone colte da malore, tutti gli altri interventi hanno riguardato cadute con gli slittini o le palette. I tecnici del Sass in servizio nella località montana sono anche intervenuti nella zona di Piano Cervi per prelevare un alcamese di 68 anni che era stato colto da un malore mentre era in escursione con le ciaspole insieme ad un gruppo.

È stato raggiunto a piedi, caricato su una barella sked adatta al trasporto su terreni innevati e trasferito sulla strada provinciale, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118. Nella giornata di sabato, invece, un solo intervento a Piano Battaglia per una bambina di 9 anni di Vittoria che ha riportato un trauma spinale battendo la schiena dopo essere caduta mentre scivolava con lo slittino.