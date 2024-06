È rimasto incastrato tra le lame della motozappa. Un sessantenne di Racalmuto, rimasto ferito ad una gamba, è stato già soccorso dai sanitari del 118 e trasferito all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove i medici gli hanno riscontrato una brutta ferita al polpaccio. L’incidente sul lavoro è avvenuto in un fondo agricolo di contrada “Zaccanello”, nelle campagne racalmutesi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i carabinieri della stazione cittadina e un’ambulanza del 118. Il sessantenne è stato liberato e con l’elisoccorso, appunto, trasferito all’ospedale nisseno, non in pericolo di vita.