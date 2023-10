E’ rimasto ferito mentre stava guidando un mezzo cingolato con un carrello. Un sessantacinquenne è stato soccorso dall’elicottero del 118 e trasferito al Trauma center di Palermo. L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada “Montagnola” a Santa Margherita Belìce. Stando a quanto si è appreso il sessantacinquenne stava lavorando su un appezzamento di terreno di sua proprietà. Non è chiaro cosa sia accaduto ma il margheritese è finito sotto il mezzo. Scattato l’allarme e temendo il peggio appunto, è atterrato l’elisoccorso che ha già trasferito il ferito nella struttura ospedaliera di Palermo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica.