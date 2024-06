Nuovo incidente sul lavoro. Questa volta è accaduto nelle campagne di Menfi. Un giovane agricoltore è rimasto ferito agli arti dopo che il trattore con cui stava lavorando si è ribaltato. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e poco dopo nella zona è atterrato l’elisoccorso. Le ferite riportate hanno richiesto il trasferimento in un centro specializzato a Palermo. L’agricoltore non è in pericolo di vita ma per i traumi riportati sarà sottoposto ad un intervento chirurgico.