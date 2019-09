Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Agrigento. Questa volta è successo a Cammarata. Un netturbino, impegnato nella raccolta della spazzatura, è rimasto incastrato in un autocompattatore. Il fatto in una strada del centro di Cammarata.

L’uomo, subito soccorso, è stato trasportato, in elisoccorso, all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Ha riportato diversi traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso indagini dei carabinieri.