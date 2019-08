Incidente sul lavoro al Villaggio Mosè, cancello in ferro cade addosso a commessa

Una commessa è rimasta ferita, dopo che un cancello in ferro ha ceduto, e le è caduto addosso. Subito soccorsa, è stata trasferita in ospedale, dove i medici hanno disposto l’immediato ricovero. Ha riportato vari traumi, ma per fortuna non versa in pericolo di vita. Il nuovo incidente sul lavoro è accaduto nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè.

Vittima del brutto infortunio sul lavoro, una sessantenne, di Agrigento, dipendente di un negozio di articoli per la casa. Per cause ancora da accertare, un cancello staccandosi le è precipitato addosso. A prestarle i primi soccorsi sono state le colleghe di lavoro.

La donna è stata subito trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici l’hanno curata e sottoposta ad accurati accertamenti sanitari. Intervenuti anche i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, i quali, hanno raccolto alcune testimonianze, ed avviato le indagini.