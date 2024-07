Incidente stradale durante notte in via Imera, nei pressi della rotonda che porta al Quadrivio Spinasanta e in via XXV Aprile, ad Agrigento. Una Bmw, dopo aver sfondato il guardrail, ha finito la corsa in una scarpata sottostante. Il veicolo si è ribaltato. Il conducente del mezzo è rimasto ferito ma, stando a prime informazioni, non dovrebbe essere in pericolo.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, gli operatori sanitari del 118 e i poliziotti della sezione Volanti della Questura. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli agenti che hanno effettuato i rilievi.