Incidente stradale la notte appena trascorsa in contrada “Petrusa”. Un’auto si è ribaltata e il conducente è rimasto intrappolato all’interno dell’abitacolo. A dare l’allarme è stato un agente della polizia penitenziaria di passaggio. I pompieri hanno liberato l’uomo che è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. Le sue condizioni non sono gravi.