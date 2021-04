Incidente stradale, tir carico di alimenti si ribalta

Un tir, carico di alimenti mentre, proveniente dalla statale 640, poco dopo aver imboccato la provinciale per Aragona e Agrigento, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si è ribaltato su un fianco.

L’autista non ha riportato ferite. Parte del carico, è finito su un terreno, adiacente al manto stradale. E’ successo questa mattina. Forse per una manovra azzardata o una distrazione, l’uomo alla guida ha perso il controllo del volante, e il mezzo pesante sbilanciato dal peso del carico, si è capovolto.

L’autista è rimasto intrappolato nella cabina di guida. E’ stato soccorso da alcuni automobilisti di passaggio. Subito è stato dato l’allarme ai numeri di emergenza. Sul posto i militari dell’Arma per i rilievi che, serviranno a stabilire la dinamica dell’accaduto. Una carreggiata per diverse ore è stata chiusa al traffico, e questo ha creato qualche disagio alla circolazione stradale.