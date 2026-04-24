Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale che si è verificato poco prima della mezzanotte lungo la statale 640 nei pressi del bivio per Maddalusa. Viaggiavano a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, sono rovinati sul manto stradale. L’impatto è stato violento.

Con le ambulanze del 118 sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Hanno riportato vari traumi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura e gli agenti della Polizia Stradale di Agrigento per i rilievi e ricostruire la dinamica dei fatti.

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