Incidente stradale lungo la Statale 640 in direzione Porto Empedocle a poche centinaia di metri dalla rotatoria di Giunone. Si sono scontrate, ancora per cause in corso di accertamento, una Renault Clio e una Toyota Rav 4. Due i feriti trasportati con le ambulanze del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento e gli agenti della sezione Volanti della Questura.