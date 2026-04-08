Dieci persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 189 nel tratto che collega Aragona e Comitini. Tra di loro anche tre bambini di 12, 8 e 3 anni. A scontrarsi frontalmente sono stati un Volkswagen Multivan e una Fiat Freemont. I piccoli si trovavano sul Multivan, condotto da un 55enne di Cammarata e con a bordo anche due donne di 63 e 37 anni, agrigentine, residenti in Germania.

Gli altri quattro feriti sono il conducente e i passeggeri dell’auto. Si tratta di un’intera famiglia di Agrigento: marito e moglie, rispettivamente di 50 e 43 anni, e i loro due figli di 20 anni e 16 anni. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 che hanno prestato le prime cure ai feriti e li hanno trasferiti all’ospedale San Giovanni di Dio. I carabinieri delle Stazioni di Aragona e Comitini hanno effettuato i rilievi, per ricostruire la dinamica dello scontro.

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