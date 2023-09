Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto, questa mattina, tra i territori di Canicattì e Campobello di Licata, lungo la Statale 123. A scontrarsi due auto e un autobus scolastico. I feriti sono i conducenti delle vetture, un giovane di 22enne di Ravanusa alla guida di una Fiat Panda e un 70enne residente in Germania che si trovava su una Peugeot. Sono stati trasferiti con le ambulanze in ospedale. Illesi i passeggeri del bus, tutti studenti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Campobello di Licata che si sono occupati dei rilievi.