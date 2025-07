Un agrigentino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì lungo la Statale 118 tra Agrigento e Raffadali, nei pressi del bivio per contrada “Borsellino”. A scontrarsi una Land Rover e una Fiat Punto. Due i feriti, con le ambulanze, trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Uno è in prognosi riservata. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco, i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia Stradale. La dinamica è ancora in corso di accertamento.

