Un uomo è rimasto ferito, riportando numerose fratture, in un incidente stradale avvenuto questa mattina la statale 115 in territorio di Cattolica Eraclea. Viaggiava alla guida di una Fiat Punto che si è scontrata con un autoarticolato.

Il ferito, una guardia giurata originaria di Siculiana, con un’ambulanza è stato trasferito in ospedale, e non sarebbe in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente stradale sono in fase di accertamento da parte degli agenti della Polizia Stradale di Agrigento.