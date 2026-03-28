Un incidente stradale si è verificato lungo la statale 115, all’altezza dello svincolo per la via Gela a Licata. A scontrarsi un’auto e una moto per cause ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato l’occupante del mezzo a due ruote, rimasto ferito.

Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per le cure del caso. Non versa in pericolo di vita. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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