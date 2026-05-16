Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto a mezzogiorno lungo la strada statale 115 nei pressi del bivio di Realmonte. A scontrarsi un’auto e un furgone. I feriti con le ambulanze sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie.

I due occupanti del furgone hanno riportato traumi sparsi ed escoriazioni, mentre la donna alla guida dell’automobile ha subito un trauma a una gamba. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi che serviranno a ricostruire la dinamica del sinistro.

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