Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato, nel pomeriggio di domenica, lungo la Statale 115 a Porto Empedocle. A scontrarsi una moto di grossa cilindrata e un’autovettura. Ad avere la peggio l’uomo in sella al mezzo a due ruote trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Qualche contusione anche per le due persone che erano nella vettura. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale e i poliziotti del Commissariato “Frontiera”.