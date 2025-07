Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale che si è verificato ieri sera lungo la Statale 115, all’altezza del bivio per i lidi di Porto Empedocle. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, sono stati una moto Bonelli 650 e una Fiat Punto. Ad avere la peggio è stato l’uomo in sella al mezzo a due ruote. Il motociclista, con un’ambulanza, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Ha riportato traumi sparsi sul corpo, ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Porto Empedocle e gli agenti della polizia stradale di Agrigento, che si sono occupati della viabilità e dei rilievi.

