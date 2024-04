Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo la statale 115, la “Sud Occidentale Sicula”, all’altezza della curva di Poggio di guardia a Licata. A scontrarsi un camion e un autocarro. I feriti sono stati portati in ospedale. La circolazione stradale è momentaneamente bloccata in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.