Incidente stradale nel pomeriggio nella statale 115 all’altezza del bivio per la via Gela a Licata. A scontrarsi sono state un’auto e una moto. Il conducente del mezzo a due ruote ha avuto la peggio e con l’elisoccorso è stato portato all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Anche i due occupanti dell’automobile sono rimasti feriti ma in maniera lieve, e trasportati al pronto soccorso del presidio ospedaliero “San Giacomo d’Altopasso”. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della polizia stradale e del Commissariato cittadino e i carabinieri.