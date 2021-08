Incidente stradale sulla Ss 115, tir contro jeep: due feriti

Incidente stradale sulla statale 115, nei pressi del bar “La Sosta”, tra Porto Empedocle e Realmonte. Un Tir ha tamponato una Jeep Renegade con a bordo una empedoclina di 42 anni.

La donna con un’ambulanza del 118, in codice “giallo”, è stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio”. II personale sanitario ha medicato sul posto le escoriazioni riportate dal camionista.

Sul posto i vigili urbani di Porto Empedocle per i rilievi, e per smaltire le lunghe code createsi. Poteva finire peggio perché dalla brusca frenata del tir il carico ha piegato la cabina in avanti.