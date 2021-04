Incidente stradale sulla Ss 115, gravi traumi per ragazzino in bici

Un tredicenne palmese è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto, lungo la statale 115, nel tratto che collega Agrigento con Palma di Montechiaro. In sella alla sua bicicletta, è stato investito da una Peugeot 3008, guidata da un poliziotto in servizio alla Questura di Agrigento. L’impatto è stato violento, e il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto è stata fatta arrivare un’ambulanza, ma sin da subito le condizioni del tredicenne sono apparsi gravi, tant’è che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118. Poi il trasferimento all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Il ragazzini ha riportato gravissimi traumi ad una gamba.

Ad occuparsi dei rilievi i carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro. Da una prima ricostruzione della dinamica del sinistro, l’uomo alla guida della Peugeot 3008, pare che si sia trovato davanti, e all’improvviso, un gruppetto di ciclisti, precisamente quattro. Uno di loro, il tredicenne è stato investito, gli altri tre ragazzini sono rimasti illesi.