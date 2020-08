Incidente stradale sulla Ss 115, camion finisce fuori strada

Un tir è finito fuori strada sulla strada statale 115, poco prima dell’ingresso per l’abitato di Licata, per chi arriva da Palma di Montechiaro. Per fortuna, a parte il grosso spavento, l’autista è rimasto illeso.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo terminando la corsa in mezzo alla campagna. Il mezzo si è messo di traverso, ed ha quasi del tutto “sbarrato” le due carreggiate. L

Scattato l’allarme sul luogo dell’incidente sono intervenuti i poliziotti del Commissariato di Licata, i vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina e gli operatori sanitari del 118.

Il mezzo pesante è stato rimosso dopo ore grazie ad una gru di grandi dimensioni fatta arrivare appositamente da Agrigento.