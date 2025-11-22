Ancora un grave incidente stradale mortale sulla Fondovalle, la Palermo-Sciacca, intorno al chilometro 46,500, all’altezza dello svincolo per Camporeale. Tre le auto coinvolte nel terribile scontro, una Fiat Grande Punto che percorreva la carreggiata in direzione Sciacca e una Fiat 500. Coinvolta anche una Peugeot. Oltre alla vittima ci sono 5 feriti.

La vittima è un ragazzo di 18 anni, Kevin Di Paola, mentre una ventenne è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia al trauma center dopo essere stata intubata e stabilizzata. Le sue condizioni sono gravissime. Altri quattro feriti non gravi sono stati trasportati al Policlinico e Civico.

Sul posto i vigili del fuoco e diverse ambulanze. I carabinieri si sono occupati dei rilievi.

