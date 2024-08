Ha perso il controllo alla guida, forse a causa di un improvviso malore, e si è ribaltata con l’auto. Una quarantenne è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla vettura Hyundai, con la donna c’era il figlioletto di tre anni rimasto miracolosamente illeso.

L’incidente stradale si è verificato, ieri mattina, in via Roma, nel centro di Raffadali. Sono stati alcuni passanti e gli agenti della polizia municipale ad accorrere per prestare i primi soccorsi a mamma e figlio. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

I vigili urbani si sono occupati degli accertamenti del caso. La vettura cappottata si è fermata davanti la porta di uno studio dentistico, per fortuna in questa settimana di ferragosto chiuso per ferie, dove nei giorni di visite i pazienti aspettano di entrare.