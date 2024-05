Un diciannovenne è rimasto ferito in un incidente stradale che si è verificato in viale Marinella, vicino alla zona dei lidi di Porto Empedocle. Con un’ambulanza del 118 è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento. Non versa in pericolo di vita. A scontrarsi sono state due auto: una Peugeot 2008 e una Opel Grandland. La prima condotta dal giovane, subito dopo l’impatto, si è ribaltata. Gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle si sono occupati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dell’accaduto.